Потерявший три титула казахстанец узнал сроки своего возвращения на ринг

Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8-1, 5 КО) узнал сроки возвращения на ринг после потери титулов WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.



В данный момент Жанабаев находится в Казахстане и проводит тренировочный лагерь. Его следующий поединок может состояться в декабре этого года в Атырау. Информации о сопернике пока нет.



В последний раз Жанабаев выходил на ринг 26 июля в Минске (Беларусь), где сенсационно уступил решением судей Санди Мессауду (14-6, 1 КО) из Франции.



Для 27-летнего казахстанца это поражение стало первым в карьере после восьми побед (пять нокаутом).



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