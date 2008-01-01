За нокаутом? Названы сроки и место титульного боя супертяжа из Казахстана с серией досрочных побед

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) может провести защиту пояса IBO Inter-Continental в тяжелом весе в Великобритании или Германии. По информации корреспондента Vesti.kz, для титульного боя рассматриваются оба варианта.
Бой может пройти в ноябре или декабре, а не в следующем году, как сообщалось ранее. Организация поединка зависит от ситуации с распространением коронавируса и возможного ограничения на посещение некоторых стран.
Ранее COVID-19 помешал казахстанцу выйти на ринг в Дюссельдорфе, где Кособуцкий должен был провести бой с Стивом Вукошей (12-1, 4 КО) из США. Организаторам пришлось отменить весь вечер бокса из-за вируса.
Трехкратный чемпион Казахстана выиграл свой титул в Германии, когда нокаутировалАгрона Смакичи (15-1, 13 КО). В 2020 году Кособуцкий дважды боксировал и оба поединка выиграл досрочно. После этих успехов 31-летнего казахстанца включили в рейтинг от WBC.