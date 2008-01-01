22-летний чемпион мира из Казахстана получил для дебюта в профи соперника с 24 боями

Ожидается дебют и других казахстанцев.

Бекзад Нурдаулетов. Фото: olympic.kz©
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Сегодня 16:42
22-летний чемпион мира 2019 года из Казахстана Бекзад Нурдаулетов дебютирует на профессиональном уровне в рамках вечера бокса, который пройдет 31 октября в Атырау. Его организатором выступит промоутерская компания "SULEIMEN Promotions", сообщается на ее странице в Instagram.

Соперником Нурдаулетова будет 28-летний Ибрагим Маокола из Танзании (14-9-1, 9 КО).

Также на профи-ринге дебютируют вице-чемпион Азии 2017 года Абылайхан Жусупов и Данила Семенов. Жусупов будет биться против Мешака Мванкемвы из Танзании (14-9, 9 КО), а Семенов против Джона Напари из Ганы (21-1, 15 КО). 

Своих оппонентов также узнали и другие казахстанские боксеры. Так, Бек Нурмаганбет (1-0, 1 КО) встретится с Абдаллой Шабани Паззи из Танзании (27-7, 24 КО), а Евгению Павлову (1-0, 1 КО) будет противостоять Гудлак Мрема из Танзании (23-5, 13 КО).

Отметим, что Нурдаулетов и Жусупов - лидеры сборной Казахстана, ранее они завоевали лицензии на Олимпийские игры. В Атырау они выступят с разрешения олимпийского комитета.
Метки:
Профессиональный бокс Жусупов Абылайхан Нурдаулетов Бекзад
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 16:42
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