Боксер из топ-15 рейтинга WBO отказался от боя с непобежденным казахстанцем с тремя титулами

Венгр Иштван Сили
(24-2-2, 12 КО) отказался от поединка с казахстанским боксером второго среднего веса Айдосом Ербосынулы
(14-0, 9 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Их поединок должен был состоятся в Атырау в декабре этого года. Причиной отказа стала ухудшающаяся ситуация с коронавирусом. Сили отказался от поездки в Казахстан и продолжает тренировочный процесс в Швейцарии.
Несмотря на случившееся, команда Ербосынулы, владеющего поясами WBC Asia, WBA International и WBO Global в своем дивизионе, планирует выступить до конца года. Теперь казахстанцу ищут нового оппонента.
Ранее казахстанец анонсировал
бой на родине с соперником из топ-15 мирового рейтинга WBO. Этот поединок должен стать главным событием вечера бокса.
Напомним, что в последнем бою 26 июля в Минске (Беларусь) Ербосынулы победил немца Нуху Лавалема
(27-7, 15 КО). Сейчас Айдос занимает второе место в рейтинге WBA, шестое - в WBO, седьмое - в IBF и 15-е в WBC.