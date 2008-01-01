Боксер из топ-15 рейтинга WBO отказался от боя с непобежденным казахстанцем с тремя титулами

Их поединок должен был состоятся в Атырау.

Фото: Suleimen Promotions©
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Сегодня 14:15
Венгр Иштван Сили (24-2-2, 12 КО) отказался от поединка с казахстанским боксером второго среднего веса Айдосом Ербосынулы (14-0, 9 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Их поединок должен был состоятся в Атырау в декабре этого года. Причиной отказа стала ухудшающаяся ситуация с коронавирусом. Сили отказался от поездки в Казахстан и продолжает тренировочный процесс в Швейцарии.

Несмотря на случившееся, команда Ербосынулы, владеющего поясами WBC Asia, WBA International и WBO Global в своем дивизионе, планирует выступить до конца года. Теперь казахстанцу ищут нового оппонента.

Ранее казахстанец анонсировал бой на родине с соперником из топ-15 мирового рейтинга WBO. Этот поединок должен стать главным событием вечера бокса.

Напомним, что в последнем бою 26 июля в Минске (Беларусь) Ербосынулы победил немца Нуху Лавалема (27-7, 15 КО). Сейчас Айдос занимает второе место в рейтинге WBA, шестое - в WBO, седьмое - в IBF и 15-е в WBC.
Метки:
Ербосынулы Айдос Казахстан
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 14:15
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