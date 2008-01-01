Хитрый Golden Boy, или как промоутеры "Канело" отвлекают от главной проблемы с третьим боем против Головкина

Буквально на днях глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы Сауля "Канело" Альвареса
, Эрик Гомес озвучил
даты проведения третьего боя своего главного клиента с казахстанцем Геннадием Головкиным
.
Гомес озвучил причины переноса поединка на следующий год, однако решение принималось далеко не из-за отсутствия зрителей на трибунах. Подробности - в материале Vesti.kz
.
До последнего все ждали это противостояние. И верилось, хоть и с трудом, что именно в этом году случится очередной бой GGG - "Канело". Однако время шло, и с секундами таяли шансы на проведение огненной встречи.
Да, некоторую часть коррективов внесла пандемия. Но даже при ней проводятся топовые бои. Например, недавно состоялся объединительный поединок между двумя звездами профи-бокса - Василием Ломаченко
и Теофимо Лопесом
. А UFC организовывает невероятные карды.
Мегасобытия продолжают жить своей жизнью. И главным минусом является отсутствие зрителей. Да, это лишает организаторов и участников события дополнительного заработка. И именно этим апеллирует Гомес.
"Мы уже обсуждали условия третьего поединка. "Канело" готов драться, надеюсь, мы сможем всех удивить, устроив этот бой в следующем году. Сейчас они оба (Головкин и "Канело" - прим. ред) понимают, что их два поединка были прибыльными, и в этом отношении выгодно снова встретиться. Тем более в этом заинтересованы болельщики, оба боя получились близкими", - озвучил глава GBP.
Правда, этим самым высказыванием он отвел сложившуюся ситуацию в другое русло, подальше от настоящего огня (зрители легко могут добавиться в количество продаж PPV). И на время попытался прекратить активное обсуждение сложившегося конфликта Сауля со стриминговым сервисом DAZN.
Причем судится
мексиканец не только с DAZN, но и с Golden Boy. Основная причина - отсутствие больших боев в текущем году. Первый его иск был отклонен из-за ошибки адвокатов, которые не указали, на какую именно организацию DAZN он подает в суд.
Его юридической команде дали время до конца сентября исправить недочет, после чего ждут повторную подачу. Что, собственно, и было сделано. Так что ни о каких боях, а уж тем более с GGG, речи пока не может идти.
И время до следующего года взяли специально, в надежде, что конфликт будет разрешен. Иначе, если контракт с DAZN перестанет иметь силу, то и боя с казахстанцем точно не будет.
Долго ждать Альвареса никто не будет, даже если сам поединок имеет большой финансовый потенциал. Время идет, события в среднем весе меняются. И как-то глупо будет выглядеть то, что тот же Головкин откажет всем боксерам ради третьей встречи с "Канело".
Есть же обязательства по защите титулов, есть хороший подбор вариантов на ближайшее время. Так что развернуться есть где. Дивизион не заканчивается на мексиканце. И лучше не рисковать, тратя время на ожидание. На кону простой, потеря времени, титулов и несколько больших боев.
Так что Головкину реально надо сосредоточиться на Камиле Шеремете
. Провести с ним бой, продышаться в ринге, отработать то, что приобрел на тренировках с по-прежнему еще новым для себя тренером. А дальше уже смотреть по ситуации.
Добавим, что возвращение GGG ожидается в ноябре. Поляк является обязательным претендентом по линии IBF.