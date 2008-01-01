"Я уважаю и восхищаюсь им". Экс-чемпион мира с 28 нокаутами захотел подраться с Головкиным

Мексиканец назвал GGG реально крутым бойцом.

Хайме Мунгия. Фото: GBP©
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Сегодня 11:04
Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (35-0, 28 КО) заявил о готовности провести бой с чемпионом IBF и IBО в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

"Да, в этом бое большой смысл, - сказал Мунгия в интервью FightHype. - Для меня это была бы отличная возможность. Мы между собой решили, что готовы пойти на такой риск… С каждым годом Головкин сдает, хотя я не собираюсь принижать его и его умения. Как для такого возраста, он остается реально крутым бойцом, которого я уважаю и которым восхищаюсь".

Геннадий Головкин получил дату и место следующего боя

Ожидается, что следующий бой Головкина состоится в ноябре в США. Соперником станет обязательный претендент из Польши Камил Шеремета.

У Мунгии, перешедшего в средний вес, на 30 октября также в США запланирован поединок против багамца Туреано Джонсона.
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Геннадий GGG Головкин Мунгия Хайме Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 11:04
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