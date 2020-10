"Показать всему миру казахский стиль". Алимханулы сделал заявление о следующем бое

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) отметил, что хочет побыстрее вернуться на ринг, сообщают Vesti.kz. Активный в социальных сетях, он сделал очередное заявление о намерении продемонстрировать всему миру свое мастерство.

"Я с нетерпением жду своего следующего боя. Я еще раз хочу показать всему миру казахский стиль", - написал Алимханулы в твиттере.

Напомним, что последний бой Алимханулы провел 10 октября в Лас-Вегасе, где уже втором раунде нокаутировал аргентинца Гонсало Корию. В качестве вероятного следующего соперника казахстанца называется чемпион Британии Лиам Уильямс (23-2-1, 18 KO).

