"Такое бывает часто". Казахстанский боксер рассказал о нокауте своего спарринг-партнера в США

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал как нокаутировал своего спарринг-партнера в США. По словам 29-летнего легковеса, такие моменты во время подготовки не редкость.
Тураров не боксировал больше года, а сейчас готовится к возвращению на ринг. Нокаут получился зрелищным.
"Это случилось во время спарринга: я хорошо попал и он упал, - рассказал Тураров. - Такое часто бывает. Особенно, в Америке. Спарринг-партнеров тут много. Один попал под такой удар. Дальше он продолжить не смог. Остановили".
Добавим, что 29-летний Тураров в профессиональном боксе больше десяти лет: помимо Казахстана и США он выступал на рингах в Доминиканской республике, Колумбии и Великобритании. В последнем поединке казахстанец выиграл вакантный пояс WBO Inter-Continental, нокаутировав соперника.