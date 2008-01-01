"Такое бывает часто". Казахстанский боксер рассказал о нокауте своего спарринг-партнера в США

29-летний спортсмен готовится к возращению на ринг.

Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Вчера 23:05
Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал как нокаутировал своего спарринг-партнера в США. По словам 29-летнего легковеса, такие моменты во время подготовки не редкость.

Тураров не боксировал больше года, а сейчас готовится к возвращению на ринг. Нокаут получился зрелищным.

"Это случилось во время спарринга: я хорошо попал и он упал, - рассказал Тураров. - Такое часто бывает. Особенно, в Америке. Спарринг-партнеров тут много. Один попал под такой удар. Дальше он продолжить не смог. Остановили".

Жанкош Тураров нокаутировал спарринг-партнера в США

Добавим, что 29-летний Тураров в профессиональном боксе больше десяти лет: помимо Казахстана и США он выступал на рингах в Доминиканской республике, Колумбии и Великобритании. В последнем поединке казахстанец выиграл вакантный пояс WBO Inter-Continental, нокаутировав соперника.

"Я сильно соскучился по боксу". Жанкош Тураров прокомментировал отмену боя и обратился к казахстанцам
Метки:
Тураров Жанкош нокауты США
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 23:05
© 2008 - 2020 ТОО «EML»