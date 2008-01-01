В США назвали фаворита в титульном бою Елеусинова против экс-чемпиона мира

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов
(9-0, 5 КО) не является фаворитом в бою с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго
(23-2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе. Об этом корреспонденту Vesti.kz
заявил редактор авторитетного портала World Boxing News Фил Джей
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"Мне видится удивительным, что Хирн рискует своим активом. Учитывая его проницательность и аккуратность, Эдди уверен в успешном итоге. Большой риск может дать серьезный толчок карьере казахстанского чемпиона. Готов ли он к нему - это главный вопрос. Данияр многому научился и уже понимает, в чем главная особенность профессионального бокса. Он моложе, быстрее и амбициознее соперника, но на стороне Индонго опыт. Я считаю, что Елеусинов не является фаворитом, скорее Индонго имеет больше шансов в этом бою. Да, Джулиус сменил весовую категорию и не выходил на ринг длительный срок, но он очень сильный боксер", - отметил Джей.
Дебютный титульный бой Елеусинова пройдет 27 ноября в андеркарте вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США). Главным же событием шоу станет поединок двух бывших соперников Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса
(36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо
(25-12-1, 14 КО).
Напомним, что Индонго владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.