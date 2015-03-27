Видео с реакцией Каната Ислама стало хитом вечера единоборств в США

Его лично пригласил глава промоушена.

Канат Ислам. Фото: instagram.com/islamkanatqazaq
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Сегодня 19:55
Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27-0, 21 КО) посетил вечер единоборств промушена Bare Knuckle FC в городе Плант-Сити (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец был лично приглашен президентом организации Дэвидом Фэльдманом. Ислам эмоционально реагировал на поединки бойцов. Один из этих эпизодов был опубликован на официальном аккаунте промоушена в Instagram. Сама организация была создана в 2018 году и сейчас сотрудничает с стриминговым сервисом DAZN.



Поединок Ислама должен был состояться 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Изначально его соперником значился аргентинец Гонсало Кория (16-3, 6 КО), но его перехватил другой казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО), а затем проблемы с оформлением визы возникли у 32-летнего мексиканца Хесуса Гурролы (27-3-15, 14 КО). Позднее тренер Ислама назвал сроки боя своего подопечного.

Добавим, что казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18-2, 17 КО).
Метки:
Ислам Канат США
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 19:55
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