Матчмейкер назвал причину отмены вечера бокса с участием непобежденного казахстанца

Бой казахстанского боксера Жана Кособуцкого
(14-0, 13 КО) может быть перенесен на следующий год. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz
выразил менеджер промоутерской компании UNIVERSUM BOX-PROMOTION Флавио Ольяга Мирабаль
, отвечающий за организацию шоу с участием спортсмена.
17 октября в Дюссельдорфе Кособуцкий должен был защищать титул IBO Inter-Continental в тяжелом весе в десятираундовом поединке со Стивом Вукошей
(12-1, 4 КО) из США. Однако событие было отменено решением властей из-за того, что в городе возросло число заражений коронавирусом.
"Это очень печальное сообщение. К сожалению, нам пришлось отказаться от проведения боев. Вы понимаете, что самое главное - это здоровье людей. Теперь все будет зависеть от ситуации с пандемией. Неясно, когда нам позволят проводить свое шоу. Возможно, придется ждать следующего года. Однако мы будем надеяться на лучшее. Наши боксеры продолжают держать себя в форме и готовы выйти на ринг хоть сейчас. Остается ждать. Следите за официальными аккаунтами нашей компании", - отметил Мирабаль.
Напомним, что именно в Германии 31-летний Кособуцкий завоевал титул от IBO. Он сенсационно нокаутировал Агрона Смакичи
(15-1, 13 КО) и шокировал
местную публику. В 2020 году супертяжеловес победил досрочно еще в двух встречах.