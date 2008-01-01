"Тактически мы готовы ко всем". Алимханулы нашел слабые места у "Канело" и других чемпионов в весе Головкина

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(9-0, 5 КО) написал на своей странице в Instagram, что готов к большим поединкам. При этом он заметил, что не собирается останавливаться на достигнутом и хочет отобрать титулы у известных чемпионов.
"Я на все 100 процентов готов к боям с чемпионами. Каждый знает свой уровень. Мне 27 лет, и сейчас я нахожусь на очень зрелом этапе своей профессиональной карьеры. Слава богу, у меня крепкое здоровье, травм нет. Этого достаточно, чтобы выиграть у любого чемпиона в среднем дивизионе и отобрать их пояса.
Я тренируюсь два раза в день по шесть часов в зале. Тренируюсь с разными спарринг-партнерами, советуюсь с сильнейшими специалистами.
В пятницу я провел бой, а в понедельник вернулся в спортзал, чтобы возобновить тренировки. Мне неинтересны отдых или прогулки. Все, что мне нужно, - это чемпионский пояс. Я не остановлюсь, пока не добьюсь этого.
"Канело"? Против него у меня есть десятки уловок. Я закалился и подготовился. Чарло? Те, кто видел его бой с Деревянченко, не могли не заметить, что он устал в десятом раунде. Андраде? Он боксирует открыто, держит открытыми бока. Ему легко нанести ответный удар. Вот несколько примеров. Тактически мы готовы ко всем чемпионам", - отметил он.
Алимханулы провел последний поединок 10 октября в Лас-Вегасе, где уже во втором раунде отправил
на канвас аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО), после чего вошел
в топ-3 рейтинга WBO.
Следующий бой казахстанец может провести с Лиамом Уильямсом (23-2-1, 18 KO), который является чемпионом Британии.
Отметим, что в весе Алимханулы выступают еще два чемпиона мира: казахстанец Геннадий Головкин
(40-1-1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO, и мексиканец Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО), у которого есть пояса WBA (Super) и WBC (Franchise).