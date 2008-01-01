Боксировал с травмой? Ломаченко перенес операцию после поражения от Лопеса в бою за "абсолюта"

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко
перенес операцию на травмированном правом плече спустя менее двух суток после поражения от Теофимо Лопеса
в объединительном поединке 17 октября в Лас-Вегасе, сообщает Аllboxing.ru
со ссылкой на Yahoo! Sports.
Травма беспокоила украинского боксера еще в ходе подготовки к бою, и ему делали уколы, чтобы облегчить боли. Операцию ему провел известный ортопед из Лос-Анджелеса Нил Эльатраче, рассказавший о деталях травмы и операции.
"Когда он приехал из Украины на заключительный этап подготовки к бою, у него были некоторые проблемы с плечом, - сообщил врач. - Оказывается, он сильно травмировал вращательную манжету, оторвав кусок хряща, чего мы на тот момент не обнаружили. Но мы знали, что он травмировал вращательную манжету и кость в месте крепления манжеты. Это было примерно за шесть недель до боя, и мы добились того, чтобы ему было комфортно тренироваться. Он сказал, что может нормально тренироваться, но травма постоянно вызывала боль во время боя.
Вчера мы его прооперировали, и у него то, что мы называем геморрагический утолщенный бурсит. Это ткань, которая смазывает и смягчает вращательную манжету, которую мы лечили ему и делали в нее уколы перед боем. На внутренней стороне плеча, где у него ранее (в поединке против Хорхе Линареса) был вывих, он травмировал хрящ на внутренней стороне. Это было рядом с местом предыдущей операции, поэтому я сделал небольшую корректировку, чтобы закрыть оголенный хрящ в передней части плеча".
Ожидается, что Ломаченко сможет приступить к тренировкам в середине января следующего года. Украинец проиграл
Лопесу единогласным решением судей.