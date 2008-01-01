"Может произойти что угодно". Джукембаев - о значении титульного поединка Елеусинова с экс-чемпионом мира

Предстоящий поединок олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО) с намибийцем Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе имеет большое значение. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО), высоко оценив оппонента своего соотечественника.



"Я думаю, что это определенный этап для Елеусинова. Данияр идет к большим боям. Индонго - боксер с именем. Он бывший чемпион мира. Эта встреча имеет большое значение. Вы понимаете, что в боксе может произойти все что угодно. Однако мы в любом случае верим в Данияра и желаем ему победы в предстоящем бою", - отметил Джукембаев.



Десятираундовый дебютный титульный бой Елеусинова с Индонго станет частью вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США) 27 ноября. Главным же событием шоу будет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО).



Отметим, что Индонго в прошлом владел чемпионскими титулами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.