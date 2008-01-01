У Головкина может появиться еще один обязательный претендент

Чемпион мира Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) может получить еще одного обязательного претендента по линии IBF, передает vRinge.com.

14 ноября в Вольфсбурге (Германия) в элиминаторном поединке местный проспект Патрик Войцицки (14-0-1, 5 КО) подерется с канадцем Патрисом Вольни (15-0, 9 КО) в главном событии шоу от компании Sauerland Event. Бойцы занимают соответственно четвертое и шестое места в рейтинге организации. Победитель может стать претендентом на бой с чемпионом.

Напомним, что пока Головкин должен провести обязательную защиту против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО). Дата поединка пока не названа, по некоторым данным, он может состояться в ноябре. Помимо IBF Головкин также является чемпионом IBO.