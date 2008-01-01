Жанкош Тураров нокаутировал спарринг-партнера в США

Вышло брутально.

Фото: instagram.com/zhankoshturarov©
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Сегодня 21:42
Казахстанский боксер Жанкош Тураров отправил на канвас своего спарринг-партнера в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперник повалился на настил ринга после пропущенного удара справа от казахстанца. К проигравшему сразу выбежали секунданты.

"Один из моих спаррингов в Америке", - подписал видео казахстанец.

Тураров на ринг не выходил больше года - в июле 2019 года казахстанец завоевал второстепенный титул WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе после победы нокаутом над аргентинцем Максимилиано Годоем (32-6-1, 17 КО). 

Ранее из-за пандемии у него сорвалась защита титула, которая планировалась в марте. Минувшим летом он был исключен из рейтинга WBO.
Метки:
Профессиональный бокс Тураров Жанкош США
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 21:42
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