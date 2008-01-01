Жанкош Тураров нокаутировал спарринг-партнера в США

Казахстанский боксер Жанкош Тураров
отправил на канвас своего спарринг-партнера в США, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Соперник повалился на настил ринга после пропущенного удара справа от казахстанца. К проигравшему сразу выбежали секунданты.
"Один из моих спаррингов в Америке", - подписал видео казахстанец.
Тураров на ринг не выходил больше года - в июле 2019 года казахстанец завоевал второстепенный титул WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе после победы нокаутом
над аргентинцем Максимилиано Годоем (32-6-1, 17 КО).
Ранее из-за пандемии у него сорвалась
защита титула, которая планировалась в марте. Минувшим летом он был исключен
из рейтинга WBO.