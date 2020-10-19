"Я ведь тоже не новичок в боксе". Чемпион Азии Кулахмет - о бое за титул WBC, сопернике и своем "грозном оружии"

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет
, представляющий менеджерскую компанию МTK Kazakhstan, готовится к своему второму поединку на профессиональном ринге, который состоится 11 ноября в Великобритании.
В интервью корреспонденту Vesti.kz
Кулахмет рассказал о своей подготовке, вспомнил дебют на профи-ринге, а также оценил своего оппонента.
Напомним, что соперником казахстанца станет не имеющий поражений британец Маклей Макгоуэн
, за плечами которого 14 побед и одна ничья. Важности поединку добавляет тот факт, что на кону будет стоять вакантный пояс WBC International в первом среднем весе.
- Турсынбай, как проходит подготовка к поединку?
- Подготовка к поединку идет в рабочем режиме. Тренерский штаб нашей команды составил специальный план тренировок, который включает в себя работу над повышением общефизической подготовки, функциональной готовности и, конечно же, спаррингов. Думаю, что к дате боя буду находиться в оптимальной форме. Конечно же, всех секретов подготовки к этому поединку я раскрыть не могу. Но постараюсь порадовать наших болельщиков положительным результатом.
- Что можете сказать о сопернике?
- Соперник вызывает уважение, у него богатый послужной список из четырнадцати побед, и это будет отличный бой. На его стороне полезный опыт и мастерство. Но и у нас будет чем удивить Маклея. Я ведь тоже не новичок в боксе и накопил достаточный опыт в любительском боксе, который, с учетом различных технико-тактических нюансов, можно перевести в грозное оружие уже в профессиональном боксе.
- Удалось ли видеть бои предстоящего соперника, насколько он неудобен для вас? Уже подготовили рецепт для успешного противостояния?
- Я уже сказал, что с уважением отношусь к заслугам моего визави, однако никакого мандража не испытываю. Имею представление об англичанине, его тактике и манере поведения в ринге. Скажу лишь, что у него хорошая базовая подготовка, отличные данные и неплохой арсенал различных приемов. Британцы традиционно сильны в боксе, как в любительском, так и в профессиональном. Любит идти вперед, врываться ближний бой, навязывать свой тактический рисунок. Однако не будем забегать вперед. У каждого боксера есть уязвимые места, что я и постараюсь использовать для своей победы.
- Как оцениваете свой дебютный бой против Сагадата Рахманкула?
- Хотелось бы сразу отметить, что с Сагадатом я достаточно давно знаком, еще со времен, когда мы выступали в составе молодежной сборной Казахстана. Правда, он раньше меня перешел в профессионалы и накопил на тот момент неплохой опыт.
Что касается самого поединка, то если вы помните, после четвертого раунда угол моего соперника выбросил полотенце. Хотелось испытать текущие возможности организма для более продолжительного боя, чтобы яснее понять способности, продышаться все восемь раундов. Конечно, я рад, что удалось выиграть досрочно. Значит, я был хорошо подготовлен к поединку.
- Часто удается во время контрольных боев доводить матч до конца?
- Бывает, что кто-то не выдерживает, однако мы стараемся все продержаться до конца. В целом у нас дружный коллектив, и каждый из ребят всегда готов помочь друг другу, особенно во время подготовки к турнирам.
26-летний чемпион Азии-2019 и бронзовый призер чемпионата мира-2019 Кулахмет дебютировал в профессиональном боксе минувшим летом. В андеркарте вечера бокса компании MTK Global в Алматы он встречался с 27-летним соотечественником Сагадатом Рахманкуловым
.
Бой был рассчитан на восемь раундов, но после четвертого врачи запретили
Рахманкулову продолжать поединок.
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