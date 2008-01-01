"По силам повторить успех GGG, но...". Эксперт нашел сходство между Алимханулы и Головкиным

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы
(9-0, 5 КО) способен добраться до вершины и повторить успех Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz
выразил редактор сайта WorldBoxingNews Фил Джей
. Также специалист прокомментировал стиль казахстанца и назвал его сильные стороны.
"Мне нравится следить за казахстанскими боксерами. Есть много интересных ребят, пытающихся повторить успех Головкина, но не всем это по силам. Один из тех, кто это может сделать, - это Алимханулы. Это наглый, харизматичный и взрывной боец. В последнем бою он действовал так же мощно, как и GGG. Мощные удары, прекрасные движения на ринге - он чувствовал себя хозяином на ринге. Я думаю, что у него есть все, чтобы стать грозой среднего веса", - отметил Джей.
В последнем поединке 27-летний Алимханулы во втором раунде нокаутировал
23-летнего аргентинца Гонсало Корию
(16-3, 6 КО) и поднялся
на третье место в рейтинге WBO. После победы он пообещал нокаутировать всех чемпионов в своем весе.
Следующий бой не за горами? Алимханулы показал видео тренировки
Следующий бой казахстанец может провести с британским средневесом Лиамом Уильямсом
(23-2-1, 18 KO), который является чемпионом Британии. Поединок ожидается в этом году.