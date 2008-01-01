22-летний чемпион мира из Казахстана дебютирует в профи

Поединок покажут в прямом эфире.

Бекзад Нурдаулетов. Фото: kfb.kz©
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Сегодня 16:27
22-летний чемпион мира 2019 года из Казахстана Бекзад Нурдаулетов дебютирует на профессиональном уровне в рамках вечера бокса, который пройдет 31 октября в Атырау. Его организатором выступит промоутерская компания "SULEIMEN Promotions", сообщается на ее странице в Instagram. 

Событие состоится с участием казахстанских боксеров, а также бойцов из других стран мира. Но поединки пройдут без зрителей с соблюдением всех санитарных норм, тогда как их в прямом эфире покажет телеканал "Хабар".

Также дебютные бои проведут другие казахстанские боксеры - Данила Семенов и вице-чемпион Азии 2017 года Абылайхан Жусупов

Отметим, что Нурдаулетов и Жусупов - лидеры сборной Казахстана, ранее они завоевали лицензии на Олимпийские игры. В Атырау они выступят с разрешения олимпийского комитета. 

При этом не сообщается, кто будет их соперниками по дебютным боям на профи-ринге.
Метки:
Профессиональный бокс Нурдаулетов Бекзад Жусупов Абылайхан
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 16:27
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