Следующий бой не за горами? Алимханулы показал видео тренировки

Последний поединок он провел 10 октября.

Фото: instagram.com/janibek_qazaqstyle©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 15:28
Команда Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) на своей странице в Instagram выложила видео тренировки казахстанского проспекта среднего веса, сообщает корреспондент Vesti.kz

"QAZAQ STYLE. Начали тренироваться", - говорится в подписи к видео. 

Напомним, что 27-летний Алимханулы провел последний поединок 10 октября в Лас-Вегасе, где уже во втором раунде отправил на канвас аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО). После чего вошел в топ-3 рейтинга WBO.

При этом ранее отмечалось, что 28-летнему британцу Лиаму Уильямcу (23-2-1, 18 KO), являющемуся обязательным претендентом на бой по линии WBO с 32-летним американцем Деметриусом Андраде, стоило бы проверить свои силы против Алимханулы, а уже потом биться с Андраде. Пока неизвестно, когда в следующий раз на ринг выйдет казахстанский боксер.
Метки:
Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 15:28
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