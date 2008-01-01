Следующий бой не за горами? Алимханулы показал видео тренировки

Команда Жанибека Алимханулы
(9-0, 5 КО) на своей странице в Instagram выложила видео тренировки казахстанского проспекта среднего веса, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"QAZAQ STYLE. Начали тренироваться", - говорится в подписи к видео.
Напомним, что 27-летний Алимханулы провел последний поединок 10 октября в Лас-Вегасе, где уже во втором раунде отправил
на канвас аргентинца Гонсало Корию
(16-4, 6 КО). После чего вошел
в топ-3 рейтинга WBO.
При этом ранее отмечалось, что 28-летнему британцу Лиаму Уильямcу
(23-2-1, 18 KO), являющемуся обязательным претендентом на бой по линии WBO с 32-летним американцем Деметриусом Андраде
, стоило бы проверить свои силы против Алимханулы, а уже потом биться с Андраде. Пока неизвестно, когда в следующий раз на ринг выйдет казахстанский боксер.