Прямая трансляция боя Ломаченко - Лопес за звание абсолютного чемпиона мира

Боксеры сойдутся в легком весе.

Фото: boxingscene.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 12:33

Vesti.kz предлагают вашему вниманию прямую трансляцию боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

В поединке сойдутся украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) - обладатель поясов WBC Franchise, WBA Super и WBO - и американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), который владеет титулом IBF.

Бой пройдет в Лас-Вегасе и по казахстанскому времени состоится утром в воскресенье, 18 октября.

В прямом эфире поединок покажет "Хабар". Начало трансляции в 08:00 по времени Нур-Султана. Она также будет доступна на сайте телеканала по этой ссылке.

Прямая трансляция боя Ломаченко - Лопес >>>

Метки:
Ломаченко Василий WBC WBA WBO IBF
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 12:33
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