Прямая трансляция боя Ломаченко - Лопес за звание абсолютного чемпиона мира

Vesti.kz предлагают вашему вниманию прямую трансляцию боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

В поединке сойдутся украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) - обладатель поясов WBC Franchise, WBA Super и WBO - и американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), который владеет титулом IBF.

Бой пройдет в Лас-Вегасе и по казахстанскому времени состоится утром в воскресенье, 18 октября.

В прямом эфире поединок покажет "Хабар". Начало трансляции в 08:00 по времени Нур-Султана. Она также будет доступна на сайте телеканала по этой ссылке.

Прямая трансляция боя Ломаченко - Лопес >>>