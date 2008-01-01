Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга WBO

В последнем поединке казахстанец победил досрочно.

Фото: instagram.com/janibek_qazaqstyle©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 21:33
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) вошел в тройку сильнейших бойцов рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Очень хорошие новости. Жанибек Алимханулы поднялся на одну позицию в рейтинге WBO. Теперь он занимает третье место в мире!", - говорится в сообщении на странице боксера в Instagram.

Как видно, на первой строчке рейтинга находится мексиканец Хайме Мунгия, на второй - британец Лиам Уильямс.

Напомним, что Алимханулы провел последний поединок 10 октября в Лас-Вегасе, где уже во втором раунде отправил на канвас аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО). 
Метки:
Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек WBO
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 21:33
© 2008 - 2020 ТОО «EML»