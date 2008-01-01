Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга WBO

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(9-0, 5 КО) вошел в тройку сильнейших бойцов рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Очень хорошие новости. Жанибек Алимханулы поднялся на одну позицию в рейтинге WBO. Теперь он занимает третье место в мире!", - говорится в сообщении на странице боксера в Instagram.
Как видно, на первой строчке рейтинга находится мексиканец Хайме Мунгия, на второй - британец Лиам Уильямс.
Напомним, что Алимханулы провел последний поединок 10 октября в Лас-Вегасе, где уже во втором раунде отправил
на канвас аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО).