Чемпион мира за неделю до боя лишился соперника

Обладатель титула по версии WBC мексиканский панчер легчайшего веса до 50,8 килограмма Хулио Сесар Мартинес
(16-1, 12 КО) за неделю до боя остался без оппонента - соотечественник Максимино Флорес
(25-4-2, 17 КО) подхватил коронавирус
. Теперь в срочном порядке команда чемпиона ищет замену, сообщает vRINGe.com
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Бой Мартинес - Флорес должен был состояться 23 октября в Мехико (Мексика) в андеркарте у лучших боксеров второго наилегчайшего веса - в рамках шоу чемпион WBC Хуан Франсиско Эстрада даст реванш соотечественнику Карлосу Куадрасу, а никарагуанец Роман Гонсалес подерется с Исраэлем Гонсалесом из Мексики.
Флорес - чемпион мира по не самой престижной версии IBO до 50,8 килограмма - в августе 2019 года на Филиппинах побил местного фаворита Карлоса Сесара Пеналосу (14-2-1, 7 КО).
Это не первый перенос защиты титула Мартинеса - в июле не состоялся бой с матерым Макуильямсом Арройо из Пуэрто-Рико. Правда, в тот раз проблемы со здоровьем были не у претендента, а у чемпиона.
Ранее стриминговый сервис DAZN опубликовал календарь боксерских поединков до конца года, с ним можно ознакомиться по этой ссылке
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