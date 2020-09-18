Профи или никто? Как участник праймериз "Нур Отана" назвался чемпионом мира и спровоцировал скандал

В профи-боксе Казахстана неожиданно разгорелся скандал, сообщает корреспондент Vesti.kz. Участник праймериз партии "Нур Отан" Жантил Омирбай в ходе одного из выступлений представился чемпионом мира, что возмутило спортсменов.

Первым на это высказывание обратил внимание чемпион мира и Азии по любительскому боксу Мерей Акшалов. На своей странице в Instagram он опубликовал возмущенный пост, отметив, что в Казахстане всего четыре человека смогли стать чемпионами мира в профи - это Геннадий Головкин, Бейбут Шуменов, Василий Жиров и Жанат Жакиянов.



"Приветствую, друзья! Друзья, вы знаете этого человека? Я не знаю. Я сомневаюсь, что кто-то его знает. Всем известно, что есть всего четыре человека, кого можно назвать казахстанскими чемпионами мира в профессиональном боксе: Геннадий Головкин, Бейбут Шуменов, Василий Жиров и Жанат Жакиянов. Может ли Омирбай Жантил называть себя так же, как люди, заслужившие этого звания упорным трудом и трудолюбием? Не принижает ли он уровень казахстанского профессионального бокса, друзья мои?" - поделился Акшалов, отметив аккаунты известных казахстанских боксеров и партии "НурОтан".В аккаунте Омирбая в Instagram, тем временем, все говорит о том, что с боксом он связан. Вот одна из его цитат во время кампании: "Вопрос, который, по моему мнению, требует скорейшего внимания - разработка жизнеспособной идеологии морального, духовного и патриотического воспитанию молодежи. Как действующий чемпион мира и член попечительского совета Федерации профессионального бокса РК и как просто человек". И его фото в боксерском зале.

А вот он обучает боксу известного тяжелоатлета

Здесь он выступает в поддержку спортсменов, а известные казахстанские боксеры делают репосты.

А вот видеорепортаж с его боя в профи, в котором фигурирует боксерша

При этом в Федерации профессионального бокса о том, что в Казахстане появился пятый чемпион мира, оказались тоже не в курсе. Вице-президент организации Виктор Демьяненко усомнился даже в любительском опыте Омирбая, подчеркнув, что в профи этому человеку лицензия не выдавалась.

"Я даже не знаю, кто это такой. Он не получал лицензию в казахстанской Федерации профи-бокса. На его счету всего два непонятных боя в России. Он заявляет, что чемпион мира. Я знаю, что Василий Ломаченко стал олимпийским чемпионом и заинтересовал Боба Арума. Это яркая история. Боксер, которого вы назвали, даже не имеет серьезных достижений в любительском боксе. У него хотя бы первый разряд есть? Я не думаю, что нужно обращать внимания на такие высказывания. Это все несерьезно", - отметил Демьяненко.

В Казахстанской федерации любительского бокса подтвердили - действительно, опыта в этом виде у Омирбая не имеется. По крайней мере, на родине. Его поединки не зафиксированы в реестрах республиканских соревнований.

Что касается карьеры в профи, то по данным сайта BoxRec, который ведет официальную статистику боксеров, Омирбай провел всего два боя. Его профиль можно посмотреть по этой ссылке.

Так, дебют казахстанца состоялся в августе 2018 года, когда он в Москве техническим нокаутом был сильнее россиянина Виктора Селезнева. Второй же бой он провел через пару недель в Санкт-Петербурге, где досрочно победил белоруса Руслана Родзивича. С тех пор, а это уже более двух лет, на ринге он не появлялся.

Представители Омирбая ситуацию разъяснили. По их информации, чемпионом мира он стал как раз в последнем поединке, завоевав пояс по версии WFA - World Fighting Assotiation - в полутяжелом весе. А защиту его не проводил.



(Жантил Омиртай (слева) с поясом. Фото предоставлено его представителями)

Отметим, что в профессиональном боксе чемпионами мира принято считать обладателей поясов по основным версиям, представленным следующими организациями:

Всемирный боксерский совет (WBC);

Всемирная боксерская ассоциация (WBA);

Международная боксерская федерация (IBF);

Всемирная боксерская организация (WBO);

Международная боксерская организация (IBO).

Боксеры же, завоевавшие пояса по другим версиям, считаются обладателями титулов.

Праймериз - это предварительный внутрипартийный отбор кандидатов, который позволит активным людям новой формации стать депутатами Мажилиса и маслихатов, пройти в органы партии на центральном и региональном уровнях, получить рекомендации на должности в государственные органы. По его итогам сам Омирбай вошел в тройку лучших района "Есиль" города Нур-Султан.