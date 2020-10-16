"Новый этап в карьере". Эксперт из США высказался о значении боя Елеусинова против бывшего чемпиона мира

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Для обладателя олимпийского "золота" Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО) бой с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе откроет новый этап его карьеры. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил редактор американского портала Delcotimes.comДжек МакКаферри. Эксперт объяснил значение поединка и высказался о шансах соперников
"Это серьезное испытание для казахстанца. Намибиец не дрался больше года, но он элитный боксер. Поединок с ним станет настоящей проверкой амбиций казахстанского чемпиона. Я думаю, мы увидим умный поединок двух мастеров. Он будет зрелищный и захватывающий, ведь победа откроет Елеусинову новый этап карьеры, а Индонго в случае успеха может вернуться в игру. Я думаю, что шансы соперников примерно равны", - отметил МакКаферри.
Десятираундовый дебютный титульный бой Елеусинова с Индонго станет частью вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США) 27 ноября. Главным же событием шоу будет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО).
Менеджер экс-капитана сборной Казахстана по боксу Зия Алиеврассказал о подготовке боксера к поединку с Индонго, бывшего чемпионом по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.
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