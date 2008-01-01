Казахстанский боксер нокаутировал в первом раунде соперника с 44 боями в профи

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Аскат Жантурсынов одержал досрочную победу на вечере бокса в Минске, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником стал опытный белорусский джорнимен Руслан Родивич. Жантурсынов проводил лишь пятый свой бой в профи, ни разу не проиграв. Его оппонент же до этого имел в своем рекордсе 44 боя, причем в 29-ти из них он потерпел поражения.

Поединок был рассчитан на три раунда, но казахстанец не дал Родивичу продержаться даже половину, вырубив его уже в первом раунде. Для Жантурсынова эта победа стала четвертой нокаутом.

Ранее на шоу Жандос Кыдыралиев (2-0, 2 КО) одержал вторую победу на профессиональном ринге. Казахстанец, выступающий в первом полусреднем весе во втором раунде, нокаутировал Арсения Кобзева (0-2) из Беларуси.