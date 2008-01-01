Казахстанский боксер Кыдыралиев нокаутом выиграл второй бой в профи

Бой завершился во втором раунде.

Жандос Кыдыралиев. Фото: twitter.com/KydyralievZ
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Сегодня 20:58
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жандос Кыдыралиев одержал вторую победу на профессиональном ринге, сообщает  корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Минске (Беларусь) Кыдыралиев встречался с местным боксером Арсением Кобзевым. Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором - казахстанец отправил соперника в нокаут.

Для Кыдыралиева эта победа стала второй в двух боях, причем оба завершились досрочно. Причем в профи казахстанец дебютировал в 2016 году, после чего взял паузу. Кобзев же потерпел второе поражение в карьере в двух поединках.

Позднее на ринг выйдет еще один представитель Казахстана- Аскату Жантурсынову (4-0, 3 КО) будет противостоять опыт белорус Руслан Родивич (15-29, 14 КО).
Метки:
Кыдыралиев Жандос Профессиональный бокс Беларусь Минск
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 20:58
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