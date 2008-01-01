Казахстанский боксер Кыдыралиев нокаутом выиграл второй бой в профи

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жандос Кыдыралиев
одержал вторую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В рамках вечера бокса в Минске (Беларусь) Кыдыралиев встречался с местным боксером Арсением Кобзевым
. Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором - казахстанец отправил соперника в нокаут.
Для Кыдыралиева эта победа стала второй в двух боях, причем оба завершились досрочно. Причем в профи казахстанец дебютировал
в 2016 году, после чего взял паузу. Кобзев же потерпел второе поражение в карьере в двух поединках.
Позднее на ринг выйдет еще один представитель Казахстана- Аскату Жантурсынову
(4-0, 3 КО) будет противостоять опыт белорус Руслан Родивич (15-29, 14 КО).