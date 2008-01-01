Алимханулы вошел в топ-10 рейтинга журнала The Ring после победы жестким нокаутом

Казахстанский профи Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) вошел в десятку сильнейших боксеров среднего веса по версии журнала The Ring, сообщают Vesti.kz.

Авторитетное издание о боксе отметило проспекта после его победы жестким нокаутом. Алимханулы провел поединок 10 октября в Лас-Вегасе, где уже во втором раунде отправил на канвас аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО).

Отметим, что первое место в рейтинге занимает другой казахстанец - чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин. Чемпионом же в среднем весе по версии The Ring является мексиканец Сауль "Канело" Альварес. Отметим, что также в десятку вошел поляк Камил Шеремета, с которым, как ожидается, проведет следующий бой GGG.

Полностью же топ-10 среднего дивизиона по версии The Ring:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Джермалл Чарло (США)

3. Деметриус Андраде (США)

4. Сергей Деревянченко (Украина)

5. Риота Мурата (Япония)

6. Камил Шеремета (Польша)

7. Крис Юбенк-младший (Великобритания)

8. Роб Брант (США)

9. Лиам Уильямс (Великобритания)

10. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

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