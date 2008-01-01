"Этого не хватает GGG". В США назвали главное отличие Алимханулы от Головкина

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы
(9-0, 5 КО) умеет не только говорить, но и доказывать свои слова делом. Об этом корреспонденту Vesti.kz
заявил редактор американского портала Delcotimes.com Джек МакКаферри
. Эксперт объяснил, чем казахстанец отличается от соотечественников и высказался о его перспективах.
"Алимханулы - нетипичный восточный боксер. Головкин и другие парни из Казахстана ведут себя гораздо скромнее. Алимханулы же представитель нового поколения. Он молодой, яркий, вызывающий. Возможно, этого качества не хватает другим.
Его последняя победа показала, что Алимханулы не только умеет говорить, но и действовать. Это прекрасное сочетание, которое может принести плоды. Перспективы у него большие, главное выгодно использовать свои сильнейшие стороны", - отметил МакКаферри.
В последнем поединке 27-летний Алимханулы во втором раунде нокаутировал
23-летнего аргентинца Гонсало Корию
(16-3, 6 КО). После победы он пообещал
нокаутировать всех чемпионов в своем весе. При этом, в одном из предыдущих интервью он объявил
себя королем дивизиона.
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Следующий бой казахстанец может провести с британским средневесом Лиамом Уильямсом
(23-2-1, 18 KO), который является чемпионом Британии. Поединок ожидается в этом году.