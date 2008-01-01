"Подобное в боксе происходит редко". Эксперт - о включении Головкина в Зал славы

Григорий Стангрит, основавший проект FightSpace, поделился своим мнением относительно возможности включения казахстанского боксера Геннадия Головкина в Зал славы. По его словам, озвученным в конференции Vesti.kz, он без сомнений попадет в почетный список.



"Без сомнений, да, Головкин будет включен в Зал славы бокса.



Двадцать подряд защит чемпионского звания - подобное в боксе происходит крайне редко",- сказал Стангрит.



Добавим, что церемония включения в Зал славы проводится ежегодно в июне. Боксер может попасть в него спустя пять лет после завершения спортивной карьеры.



