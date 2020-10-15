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"Точно не в Казахстане". Батыр Джукембаев озвучил сроки возвращения на ринг

Прежде он бился только в Канаде.

"Точно не в Казахстане". Батыр Джукембаев озвучил сроки возвращения на ринг
Батыр Джукембаев. Фото: Eye of the Tiger©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО) озвучил сроки своего возвращения на ринг. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также рассказал о месте проведения следующего поединка.

"Следующий бой должен состоятся до конца этого года. Точно могу сказать, что он пройдет не в Казахстане. Возможно, Россия, Канада или даже США. Мы думали провести бой в России, но пандемия испортила все планы.

Вообще, мне интересно подраться в США, но сейчас положение безвыходное. Спортсмену нельзя останавливаться и нужно держать темп. Где бы ни было, мне необходимо провести бой", - отметил Джукембаев.

29-летний Джукембаев дебютировал в профи в 2015 году и все 18 боев провел в Канаде. Казахстанец идет без поражений и владеет титулами WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. В последний раз он выходил на ринг в январе этого года, когда в рамках вечера бокса в Монреале нокаутировал мексиканца Рикарду Лару (22-8, 10 КО).

 

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Метки:
Джукембаев Батыр

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