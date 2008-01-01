Чемпион Азии из Казахстана уже во втором бою в профи поборется за титул от WBC. Соперник известен

Чемпион Азии-2019 и бронзовый призер чемпионата мира-2019 Турсынбай Кулахмет
(1-0, 1 КО) из Казахстана, выступающий в первом среднем весе до 69,9 килограмма, выйдет на ринг 11 ноября в Сити-оф-Уэйкфилд (Великобритания), сообщает корреспондент Vesti.kz
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По данным BoxRec, соперником у казахстанца значится 25-летний местный боксер Маколей Макгован
(14-0-1, 3 КО). На кону поединка будет стоять вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC.
26-летний Кулахмет дебютировал в профессиональном боксе минувшим летом. В андеркарте вечера бокса компании MTK Global в Алматы он встречался с 27-летним соотечественником Сагадатом Рахманкуловым.
Бой был рассчитан на восемь раундов, но после четвертого врачи запретили
Рахманкулову продолжить поединок - из-за пропущенных ударов у него возникла гематома.