"Обещали выход в США". Джукембаев - о предложении от компании "Канело" и отобранном бое с претендентом на титул

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о предложении от промоутерской компании Golden Boy и переговорах с экс-претендентом на чемпионский титул Хосе Сепедой (33-2, 26 КО) из США.



Казахстанец заявил, что его промоутерская компания договорилась о проведении в этом году боя в США, но всему помешала пандемия.



"По словам моего промоутера. "Предложение для тебя есть. В мае (2020 года - прим. Vesti.kz) ты проведешь бой в США в рамках шоу Golden Boy". Это он сказал мне. Я не видел контракт своими глазами, но об этом говорили всерьез. Это было в начале мая. Основной причиной того, что я продлил контракт, было то, что они обещали выход в США. Но вы понимаете, что все там не так просто", - отметил Джукембаев.



По словам боксера, его команда интересовалась возможностью проведения поединка с Сепедой, который в итоге встретился с белорусом Иваном Баранчиком. Их поединок состоялся 10 октября и завершился досрочной победой американца.



"На той неделе дрались Сепеда и Баранчик. Мы перед этим боем думали с командой встретиться с Сепедой. С ним даже связывались. Такие поединки мне интересны - с известными и сильными соперниками. Это интересно и мне, и моим болельщикам", - отметил Джукембаев.



Напомним, интересы казахстанца представляет Eye of the Tiger Management из Канады, которая на американском рынке плотно сотрудничает с Golden Boy. Компании совместно ведут нескольких боксеров, самый известный из которых - экс-чемпион IBF в среднем весе канадец Давид Лемье (41-4, 34 КО).



Самый известный же боксер Golden Boy - мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО), владеющий титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем. Из казахстанцев на контракте с компанией находится Руслан Мадиев (13-1, 5 КО), выступающий в первом полусреднем дивизионе.