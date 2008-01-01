"Вася, накажи щенка". Ковалев обратился к Ломаченко перед боем украинца за звание "абсолюта"

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории россиянин Сергей Ковалев
поддержал украинца Василия Ломаченко
, которому 17 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) предстоит провести бой с чемпионом мира по версии IBF - американцем Теофимо Лопесом
.
"Вася, накажи щенка", - написал Ковалев в сториз своего Instagram.
Бой пройдет в рамках легкого веса за титул абсолютного чемпиона мира по версиям IBF (первая защита Лопеса), WBC Franchise (первая защита Ломаченко), WBA Super (четвертая защита Ломаченко) и WBO (третья защита Ломаченко).
Этот поединок покажут
в прямом эфире в Казахстане.
Добавим, что Ковалев в своем последнем бою в ноябре 2019 года проиграл нокаутом
мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу
и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.