"Вася, накажи щенка". Ковалев обратился к Ломаченко перед боем украинца за звание "абсолюта"

Этот поединок покажут в прямом эфире в Казахстане.

Сергей Ковалев. Фото: bukmekerov.net©
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Сегодня 20:00
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории россиянин Сергей Ковалев поддержал украинца Василия Ломаченко, которому 17 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) предстоит провести бой с чемпионом мира по версии IBF - американцем Теофимо Лопесом.

"Вася, накажи щенка", - написал Ковалев в сториз своего Instagram.

Бой пройдет в рамках легкого веса за титул абсолютного чемпиона мира по версиям IBF (первая защита Лопеса), WBC Franchise (первая защита Ломаченко), WBA Super (четвертая защита Ломаченко) и WBO (третья защита Ломаченко).

Этот поединок покажут в прямом эфире в Казахстане.

Добавим, что Ковалев в своем последнем бою в ноябре 2019 года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
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Профессиональный бокс Ковалев Сергей Ломаченко Василий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 20:00
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