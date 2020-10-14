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"Вася, накажи щенка". Ковалев обратился к Ломаченко перед боем украинца за звание "абсолюта"

Этот поединок покажут в прямом эфире в Казахстане.

"Вася, накажи щенка". Ковалев обратился к Ломаченко перед боем украинца за звание "абсолюта"
Сергей Ковалев. Фото: bukmekerov.net©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории россиянин Сергей Ковалев поддержал украинца Василия Ломаченко, которому 17 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) предстоит провести бой с чемпионом мира по версии IBF - американцем Теофимо Лопесом.

"Вася, накажи щенка", - написал Ковалев в сториз своего Instagram.

Бой пройдет в рамках легкого веса за титул абсолютного чемпиона мира по версиям IBF (первая защита Лопеса), WBC Franchise (первая защита Ломаченко), WBA Super (четвертая защита Ломаченко) и WBO (третья защита Ломаченко).

Этот поединок покажут в прямом эфире в Казахстане.

Добавим, что Ковалев в своем последнем бою в ноябре 2019 года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Ковалев Сергей Ломаченко Василий

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