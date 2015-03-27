Канату Исламу назвали условие для получения чемпионского боя

Казахстанскому боксеру-средневесу Канату Исламу
(27-0, 21 КО) нужно максимально эффективно использовать отведенное время и чаще выходить на ринг. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz
заявил редактор американского портала Delcotimes.com Джек МакКаферри
. Также он высказался о перспективах казахстанца и его шансах на титульный бой.
"На пике своей формы Ислам выглядел невероятно. Несколько лет назад он мог удивить действующих чемпионов. У него прекрасные физические и боксерские навыки. Жаль, что он почти два года провел без бокса. Это не лучшим образом сказывается на его кондициях. Любой специалист скажет, что отсутствие соревновательной практики не приведет ни к чему хорошему.
Ислам уже не молод. Ему дорог каждый момент. Я думаю, он может получить чемпионский бой, но как быстро это произойдет? Единственное, что ясно сейчас - ему нужно проводить больше боев. Ему нужно вновь заявить о себе, и тогда он получит свой шанс", - отметил МакКаферри.
Добавим, что казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019 года в Алматы, он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву
(18-2, 17 КО).
Следующий поединок Ислама должен был состояться 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Изначально соперником значился 23-летний аргентинец Гонсало Кория
(16-3, 6 КО), но его перехватил
другой казахстанский средневес Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО), а затем проблемы с оформлением визы возникли
у 32-летнего мексиканца Хесуса Гурролы
(27-3-15, 14 КО). В итоге бой отложили.
Тренер Ислама рассказал о причинах переноса его боя и назвал новые сроки