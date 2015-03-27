Канату Исламу назвали условие для получения чемпионского боя

Казахстанец не выходил на ринг почти год.

Канат Ислам. Фото: Vesti.kz©
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Сегодня 15:59
Казахстанскому боксеру-средневесу Канату Исламу (27-0, 21 КО) нужно максимально эффективно использовать отведенное время и чаще выходить на ринг. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил редактор американского портала Delcotimes.com Джек МакКаферри. Также он высказался о перспективах казахстанца и его шансах на титульный бой.

"На пике своей формы Ислам выглядел невероятно. Несколько лет назад он мог удивить действующих чемпионов. У него прекрасные физические и боксерские навыки. Жаль, что он почти два года провел без бокса. Это не лучшим образом сказывается на его кондициях. Любой специалист скажет, что отсутствие соревновательной практики не приведет ни к чему хорошему.

Ислам уже не молод. Ему дорог каждый момент. Я думаю, он может получить чемпионский бой, но как быстро это произойдет? Единственное, что ясно сейчас - ему нужно проводить больше боев. Ему нужно вновь заявить о себе, и тогда он получит свой шанс", - отметил МакКаферри.

Добавим, что казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019 года в Алматы, он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18-2, 17 КО).

Следующий поединок Ислама должен был состояться 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Изначально соперником значился 23-летний аргентинец Гонсало Кория (16-3, 6 КО), но его перехватил другой казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО), а затем проблемы с оформлением визы возникли у 32-летнего мексиканца Хесуса Гурролы (27-3-15, 14 КО). В итоге бой отложили.

Тренер Ислама рассказал о причинах переноса его боя и назвал новые сроки
Метки:
Ислам Канат
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Сегодня 15:59
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