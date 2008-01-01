"Встряхнуть за восемь раундов". Менеджер рассказал о возвращении на ринг медалиста Олимпиады из Казахстана

Есть вариант, что он проведет бой на родине.

Иван Дычко. Фото: The Heavyweight Factory
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 16:36
Двукратный призер Олимпийских игр Иван Дычко (9-0, 9 КО) до конца 2020 года должен провести два боя. Менеджер супертяжеловеса Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz о работе по возвращению казахстанского боксера после годичного простоя.

За три года в профессионалах он выиграл девять встреч подряд, а в июле прошлого года нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9-3, 7 КО).

- Пока говорим только, что в декабре есть у нас вариант в Штатах. Сейчас смотрим, что есть на ближайшее время, чтобы он встряхнулся. На восемь раундов хотя бы, - отметил он.

- Европа или США?

- Европа. Может быть, Казахстан.

Добавим, что у Дычко должен смениться промоутер - им станет Matchroom Boxing, с которым сотрудничает олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО). 

Ранее стали известны сроки возвращения Дычко на ринг - назывался период с октября по ноябрь. Оценены также шансы 30-летнего боксера попасть в мировую элиту супертяжелого дивизиона.

Бои в США и Казахстане. Менеджер рассказал о планах двукратного призера Олимпиад
Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс США Казахстан Елеусинов Данияр нокауты
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 16:36
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