"Успел зарекомендовать себя". Эксперт из Германии высказался о титульном бое Кособуцкого и его перспективах

Казахстанец будет защищать свой пояс.

Жан Кособуцкий. Фото: UNIVERSUM BOX-PROMOTION
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Сегодня 19:38
Журналист немецкой газеты Bild Ральф Шмидт назвал фаворита боя казахстанского боксера Жана Кособуцкого (14-0, 13 КО) и американца Стива Вукоши (12-1, 4 КО). Также в беседе с корреспондентом Vesti.kz он прокомментировал перспективы казахстанца и дал ему совет.

Поединок станет соглавным событием вечера бокса в Дюссельдорфе 17 октября и первой официальной защитой пояса для казахстанца. На кону будут стоять титулы IBO Inter-Continental и WBA International в тяжелом весе.

"Жан успел зарекомендовать себя в Германии. Его сенсационная победа над Агроном Смакичи привлекла к себе внимание. После этого он добился определенного прогресса. Сейчас он в хорошей форме, но говорить о перспективах сложно. Ему будет противостоять крепкий парень, которому уже немало лет. Я думаю, что победа Жана не заставит себя ждать. Однако ему нужно показать зрелищный бой, чтобы публика больше полюбила его.

Чемпионский бой с Жаном? Я думаю, еще не пришло время, но каждый шаг приближает боксера к вершине. Будем смотреть за ним", - отметил Шмидт.

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31-летний Кособуцкий завоевал титул от IBO в Германии в ноябре 2019 года, когда нокаутировал Агрона Смакичи (15-1, 13 КО) и шокировал местную публику. В 2020 году супертяжеловес победил досрочно еще в двух поединках.
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Сегодня 19:38
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