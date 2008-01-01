Стали известны сроки боя и возможный соперник казахстанца с титулами от WBC, WBA и WBO

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (14-0, 9 КО) ведет переговоры с венгром Иштваном Сили (24-2-2, 12 КО), передает корреспондент Vesti.kz.



Об этом сообщает источник, близкий к ситуации. 28-летний профи, владеющий титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global во втором среднем весе, может встретится со своим 37-летним соперником в декабре 2020 года.

Венгр занимает 15-е место в рейтинге WBO. Большинство поединков он провел в Швейцарии, семь раз дрался в Венгрии, дважды в Германии и по разу в Австралии, Бельгии и Словакии.



Ранее сообщалось о том, что Ербосынулы планирует провести следующий бой в Атырау, где должен встретиться с соперником из топ-15 мирового рейтинга WBO. Этот поединок станет главным событием вечера бокса.



Напомним, что в последнем бою 26 июля в Минске (Беларусь) Ербосынулы победил немца Нуху Лавалема (27-7, 15 КО).