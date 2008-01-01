"Какие найти связи парню из Павлодара?". Эксперт рассказал, почему боксерам не из США стать звездой в профи гораздо сложнее

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит озвучил, почему казахстанским боксерам сложнее стать звездой мирового уровня. В специальной конференции Vesti.kz он провел параллель между возможностями бойцов США, Великобритании и Мексики с другими странами.



"Любому, кто родился не в США, Великобритании или Мексике, стать звездой сложнее. Там проще, чтобы тебя заметили, там проще найти связи и выходы.

А какие связи и выходы на американских промоутеров у парня, который родился, например, в Павлодаре? Как ему их найти? Чтобы показать себя, нужно попасть для начала на чемпионат страны, а чтобы туда попасть нужны местные связи и деньги. Затем нужно попасть на мир или Азию, а внутри сборных тоже конкуренция помимо того, что на ринге, но есть еще и за кулисами.

Хорошо, когда есть ребята, которым удается выбиться на Запад, а затем они прокладывают дорогу следующим поколениям. Ну, и плюс ко всему, это дает намек промоутерам, что есть страны, где нужно иметь своих скаутов, которые следили бы за боксерами в каких-то конкретных государствах, потому что там есть много талантов",- озвучил Стангрит.



Добавим, что также в конференции вы можете ознакомиться со всеми ответами Стангрита на вопросы наших читателей. Например, о связи Григория с Казахстаном и его выступлениях в онлайн-автогонках.