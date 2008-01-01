Левит может пошуметь в профи - Стангрит

Серебряный призер ОИ-2016 готовится ко своей второй Олимпиаде - в Токио.

Василий Левит. Фото: Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 22:55
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал список боксеров-любителей, которые могли бы стать успешными в профи. В него вошел казахстанец Василий Левит, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отвечая на вопрос в нашей специальной конференции, Стангрит озвучил имена бойцов из СССР, а также с постсоветского пространства, способных "пошуметь"  на профи-ринге.

"Из советских это: Валерий Попенченко, Виктор Агеев, Вячеслав Лемешев.

Если брать бойцов после распада СССР, то на ум приходят только двое: Роман Романчук и Василий Левит", - резюмировал Стангрит.

Напомним, в данное время Левит готовится к Олимпиаде в Токио. Он завоевал лицензию на участие в Играх на отборочном турнире в Аммане.

В 2016 году Левит дошел до финала Олимпиады-2016 в Рио. В том скандальном поединке казахстанец уступил россиянину Евгению Тищенко, став обладателем серебряной награды.
Метки:
Левит Василий Казахстан Олимпиада-2016 Олимпиада-2020 Бразилия Япония
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 22:55
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