"Ехали 200 километров в час". Казахстанский супертяж - о скоростях в Германии, друзьях и мотивации соперника

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) в Германии не только готовится защищать титул IBO Inter-Continental в тяжелом весе, но и успел погонять по трассе со скоростью около 200 километров в час. Подробности своего лагеря трехкратный чемпион страны рассказал корреспонденту Vesti.kz.



Вечер профессионального бокса пройдет в Дюссельдорфе 17 октября, а поединок Кособуцкого со Стивом Вукошей (12-1, 4 КО) из США станет одним из главных событий. В Казахстане его покажут в прямом эфире.



- Как проходит подготовка - адаптировались в Германии?

- Подготовка идет отлично, адаптируемся. Времени достаточно, условия отличные.



- Видим, что насыщенная культурная программа - что успели посетить и какие планы еще?

- Да, в этот раз повеселее поездка, много друзей и земляков в окружении с нами - из Петропавловска, Алматы и даже Костаная. Посещаем различные интересные места, достопримечательности. В том числе и боксерский вечер посетили недалеко от Гамбурга. Было интересно посмотреть на поединки.



- Показалось, что на машине разогнались на большую скорость - сколько набирали?

- Здесь дороги очень классные. Как стекло ровные. Тут автобаны и разрешенные места есть без ограничения по скорости. К тому же машины с большой мощностью позволяют так ездить. Ехали в среднем около 200 километров в час.



- Как относишься к моменту, что соперник рассказал про основную работу - он водитель автобуса, но тренируется в зале Фредди Роуча?

- Видимо он уверен в себе раз, решил с водительского места оказаться в ринге. Может быть, надоело все ему... Может быть, это заработок дополнительный или так хочет разрядить обстановку. В любом случае мы готовимся, не обращая внимания на такие обстоятельства.



- Какой бой ожидает нас 17 октября, если вы уже глянули действия соперника? Чего от него ожидать?

- Каждый, наверное, по-своему уже решил и сделал выводы по этому поводу. Я не знаю. Выйдем на ринг, там все и прояснится.



Титульный бой Жана Кособуцкого в прямом эфире покажут в Казахстане



Для 31-летнего казахстанца этот бой станет первой защитой пояса от IBO, который он выиграл, нокаутировав Агрона Смакичи (15-1, 13 КО). Кособуцкий дважды боксировал в 2020 году и оба поединка выиграл досрочно.