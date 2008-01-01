"Что за монстр?! Его будут сравнивать с GGG". Как мир отреагировал на брутальный нокаут от Алимханулы

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (9-0, 5 KO) в очередной раз удивил любителей бокса. На этот раз в поле зрения попала не его техника, а удары и последующий нокаут.



В Сети болельщики пошумели после его недавнего поединка с аргентинцем. Подробности - в материале Vesti.kz.



10 октября казахстанцу противостоял Гонсало Кория (16-4, 6 KO). Аргентинский боксер продержался недолго. Уже во втором раунде Алимханулы мощно и эффектно "отключил" оппонента.

Все могло закончиться в первой трехминутке. Однако Гонсало сумел после нокдауна продержаться до спасительного гонга. В любом случае, его судьба была предрешена в тот вечер бокса, который состоялся в Лас-Вегасе. В каком-нибудь из заявленных раундов Кория точно бы лег.



Итог поединка не так сильно обсуждается. Все-таки аргентинец буквально на коротком уведомлении занял место в противоположном углу, так как ранее озвученный соперник не смог провести бой. И мало кто сомневался в успехе Жанибека.



Причина же шумихи в самом нокауте. Изящном, брутальном, эффектном, запоминающемся, судьбоносном. Ему предшествовал неотвратимый удар левой, который напрашивался и который "проходил". В общем, хрусталь аргентинца разбился на мелкие кусочки.



Яркая уверенная победа и послематчевый шум.







Любители бокса активно оценивали и комментировали видеоряд с нокаутом. В основном динамика поддерживалась в Твиттере Top Rank, с которой сотрудничает Алимханулы. Избранные комментарии ниже.



"Иисусе, он отключился до того, как рухнул на настил ринга. Прекрасное заявление!".



"Жанибек бьет так, будто он демон".



"Заявляю, что Жанибек Алимханулы всех нокаутирует".



"Уааааааау".



"Совершенное и красивое разрушение".



"Что за монстр?!".



"Мне нравится, как джеб проходит, затем открывает и обнажает защиту, а потом "Бум".



"Я видел ЭТО в прямом эфире".



"Круто. Я посмотрел этот бой. Он выключил питание у этого чувака. Хотелось бы видеть чаще этого истребителя-казаха. Он нравится мне с ног до головы, его стиль...".



"Думаю, он готов к бою за титул чемпиона мира".



"Он уже очень крутой средневес. Интересно посмотреть на его карьеру".



"Очень жду его больших боев за большие пояса против чемпионов".



"Через год он уже будет готов к бою с Джермаллом Чарло".





Фото: ringtv.com



Не остались в стороне и СМИ. Так, обозреватель ESPN Стив Ким выдал несколько лестных кредитов в адрес Жанибека.



"Если послушать тренера МакГирта, то Жанибек Алимханулы - это следующий чемпион мира в среднем весе и его следующий выдающийся боец.



После выступления Алимханулы было сложно поспорить с МакГиртом, так как Жанибек нанес сокрушительный нокаутирующий удар Гонсало во втором раунде.



Как и Геннадий Головкин, Алимханулы родом из Казахстана, и в ближайшем будущем его наверняка будут сравнивать с GGG, хотя следует отметить, что Алимханулы - левша.



После того как он отправил Корию на канвас в первом раунде, в следующем отрезке Алимханулы выполнил потрясающий нокаут мощным ударом левой, в результате которого аргентинец рухнул на настил под нижним канатом.



Он может быть не так уж далек от более значимых возможностей".



"Кория просто не мог поймать ритм. Алимханулы полностью контролировал бой и не был даже потрясен ударами аргентинца. Теперь Кории просто нужно перевернуть страницу и найти соперника в более удобном весе",- написали в FOX.



А в Top Rank же окрестили досрочную победу казахстанца "нокаутом года".