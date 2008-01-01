Алимханулы стал претендентом на бой за титул чемпиона мира в весе Головкина

Казахстанец победил в выходные.

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly©
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Сегодня 11:51
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) может следующий бой провести с 28-летним британцем Лиамом Уильямсом (23-2-1, 18 KO), который в минувшие выходные одержал досрочную победу над 36-летним соотечественником Эндрю Робинсоном (24-5-1, 7 КО). Об этом сообщает Boxingnews24.com.

В последнем поединке 27-летний Алимханулы во втором раунде нокаутировал 23-летнего аргентинца Гонсало Корию (16-3, 6 КО).

"Уильямс является обязательным претендентом на бой по линии WBO с американцем Деметриусом Андраде.

Если у Лиама возникнут трудности с организацией боя с Андраде, то он мог бы встретиться с Алимханулы. Казахстанец - талантлив, обладает хорошими боксерскими навыками и немного моложе британца, которому может создать проблемы. Может даже случиться такое, что Уильямс проиграет Алимханулы.

Если Уильямс так хорош, как он думает, он с честью победит Алимханулы. Если нет, то он будет в такой ситуации, когда дважды проиграл Лиаму Смиту", - говорится в тексте.

Титулом WBO с октября 2018 года владеет Деметриус Андраде (29-0, 18 KO), проведший уже три успешные защиты. В последнем бою, 30 января, он нокаутировал ирландца Люка Келлера (17-3-1, 5 КО).

Отметим, что в весе Андраде выступают еще два чемпиона мира: казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO, и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО), у которого есть пояса WBA (Super) и WBC (Franchise).
Метки:
Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль Андраде Деметриус WBO
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Сегодня 11:51
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