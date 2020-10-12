Алимханулы стал претендентом на бой за титул чемпиона мира в весе Головкина

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(9-0, 5 КО) может следующий бой провести с 28-летним британцем Лиамом Уильямсом
(23-2-1, 18 KO), который в минувшие выходные одержал
досрочную победу над 36-летним соотечественником Эндрю Робинсоном
(24-5-1, 7 КО). Об этом сообщает Boxingnews24.com
.
В последнем поединке 27-летний Алимханулы во втором раунде нокаутировал
23-летнего аргентинца Гонсало Корию
(16-3, 6 КО).
"Уильямс является обязательным претендентом на бой по линии WBO с американцем Деметриусом Андраде.
Если у Лиама возникнут трудности с организацией боя с Андраде, то он мог бы встретиться с Алимханулы. Казахстанец - талантлив, обладает хорошими боксерскими навыками и немного моложе британца, которому может создать проблемы. Может даже случиться такое, что Уильямс проиграет Алимханулы.
Если Уильямс так хорош, как он думает, он с честью победит Алимханулы. Если нет, то он будет в такой ситуации, когда дважды проиграл Лиаму Смиту", - говорится в тексте.
Титулом WBO с октября 2018 года владеет Деметриус Андраде
(29-0, 18 KO), проведший уже три успешные защиты. В последнем бою, 30 января, он нокаутировал ирландца Люка Келлера (17-3-1, 5 КО).
Отметим, что в весе Андраде выступают еще два чемпиона мира: казахстанец Геннадий Головкин
(40-1-1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO, и мексиканец Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО), у которого есть пояса WBA (Super) и WBC (Franchise).
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