А что с Головкиным? DAZN опубликовал календарь боев до конца года

Последний поединок GGG провел в прошлом году.

Геннадий Головкин. Фото: DAZN©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 10:59
Стриминговый сервис DAZN опубликовал календарь боксерских поединков до конца года, в котором не оказалось боя казахстанца Геннадия Головкина, который, как ранее отмечалось, должен был выйти на ринг 20 ноября и сразиться против обязательного претендента по линии IBF поляка Камила Шеремета.

В последний раз казахстанец бился осенью прошлого года, когда решением победил украинца Сергея Деревянченко, завоевав вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Календарь выглядит так:

17 октября
Льюис Ритсон - Мигель Васкес 

23 октября
Хуан Франциско Эстрада - Карлос Куадрас
Роман Гонсалес - Исраэль Гонсалес
Хулио Сесар Мартинес - Максимино Флорес

30 октября 
Хайме Мунгия - Туреано Джонсон

31 октября 
Александр Усик - Дерек Чисора

7 ноября
Девин Хейни - Юриоркис Гамбоа

14 ноября
Райан Тэйлор - Хонас Гутьеррес

27 ноября
Дэниэл Джейкобс - Габриэль Росадо

5 декабря 
Райан Гарсия - Люк Кэмпбелл

11 декабря
Джозеф Паркер - Джуниор Фа
Метки:
Профессиональный бокс Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Головкин-Шеремета Шеремета Камил
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Сегодня 10:59
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