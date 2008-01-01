А что с Головкиным? DAZN опубликовал календарь боев до конца года

Стриминговый сервис DAZN опубликовал календарь боксерских поединков до конца года, в котором не оказалось боя казахстанца Геннадия Головкина
, который, как ранее отмечалось, должен был выйти на ринг 20 ноября и сразиться против обязательного претендента по линии IBF поляка Камила Шеремета
.
В последний раз казахстанец бился осенью прошлого года, когда решением победил
украинца Сергея Деревянченко
, завоевав вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.
Календарь выглядит так
:
17 октября
Льюис Ритсон - Мигель Васкес
23 октября
Хуан Франциско Эстрада - Карлос Куадрас
Роман Гонсалес - Исраэль Гонсалес
Хулио Сесар Мартинес - Максимино Флорес
30 октября
Хайме Мунгия - Туреано Джонсон
31 октября
Александр Усик - Дерек Чисора
7 ноября
Девин Хейни - Юриоркис Гамбоа
14 ноября
Райан Тэйлор - Хонас Гутьеррес
27 ноября
Дэниэл Джейкобс - Габриэль Росадо
5 декабря
Райан Гарсия - Люк Кэмпбелл
11 декабря
Джозеф Паркер - Джуниор Фа