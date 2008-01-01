Алимханулы поднялся в мировом рейтинге после победы нокаутом в бою за два титула

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(9-0, 5 КО) поднялся на семь позиций в рейтинге своего дивизиона после досрочной победы, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Накануне в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе Алимхануы нокаутировал
аргентинца Гонсало Корию
(16-3, 6 КО) во втором раунде и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global. Видео можно посмотреть здесь
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Этот успех позволил казахстанцу подняться на 23-е место в рейтинге BoxRec среднего веса.
Для Алимханулы этот бой стал первым с ноября прошлого года, когда он во Фресно (штат Калифорния, США) в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил свои титулы.