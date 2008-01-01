Экс-соперник Головкина побывал на канвасе, но выиграл нокаутом главный бой вечера

Поединок рассчитывался на десять раундов.

Давид Лемье. Фото: fightnews.info©
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Сегодня 10:43
В главном событии вечера бокса в Канаде местный экс-чемпион мира 31-летний Давид Лемье (42-4, 35 КО) досрочно победил 38-летнего соотечественника конголезского происхождения Фрэнси Нтету (17-4, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился в пятом, когда Лемье нокаутировал соперника. При этом Давид в четвертом сам оказался на канвасе, но рефери посчитал, что он просто поскользнулся. 

Лемье занес в актив четвертую победу подряд после поражения судейским решением в 2017 году от британца Билли Джо Сондерса (111-117, 110-118, 108-120). Нтету проиграл третий поединок кряду.

Напомним, Лемье владел титулом IBF в 2015 году, но потерял его после поражения нокаутом от казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 3 5 КО).
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Профессиональный бокс Лемье Давид Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Канада
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Сегодня 10:43
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