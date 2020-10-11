Экс-соперник Головкина побывал на канвасе, но выиграл нокаутом главный бой вечера

В главном событии вечера бокса в Канаде местный экс-чемпион мира 31-летний Давид Лемье
(42-4, 35 КО) досрочно победил 38-летнего соотечественника конголезского происхождения Фрэнси Нтету
(17-4, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился в пятом, когда Лемье нокаутировал соперника. При этом Давид в четвертом сам оказался на канвасе, но рефери посчитал, что он просто поскользнулся.
Лемье занес в актив четвертую победу подряд после поражения судейским решением в 2017 году от британца Билли Джо Сондерса (111-117, 110-118, 108-120). Нтету проиграл третий поединок кряду.
Напомним, Лемье владел титулом IBF в 2015 году, но потерял его после поражения нокаутом
от казахстанца Геннадия Головкина
(40-1-1, 3 5 КО).
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