Обязательный претендент на бой с чемпионом в весе Головкина забил соперника в первом раунде

В главном событии вечера бокса в Лондоне (Великобритания) местный боец Лиам Уильямс
(23-2-1, 18 KO) защитил титул чемпиона Британии в среднем весе до 72,6 килограмма, деклассировав соотечественника Эндрю Робинсона
(24-5-1, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился в первом, когда Уильямс зажал оппонента к канатам и заставил того капитулировать ударами по корпусу.
Отметим, Уильямс является обязательным претендентом на титул WBO, которым с октября 2018 года владеет американец Деметриус Андраде
, проведший уже три успешные защиты. В последнем бою, 30 января, он нокаутировал
ирландца Люка Келлера (17-3-1, 5 КО).
Отметим, что в весе Андраде выступают еще два чемпиона мира: казахстанец Геннадий Головкин
(40-1-1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO, и мексиканец Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО), у которого есть пояса WBA (Super) и WBC (Franchise).