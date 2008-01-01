Обязательный претендент на бой с чемпионом в весе Головкина забил соперника в первом раунде

Это был главный бой вечера.

Лиам Уильямс. Фото: boxingscene.com©
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Сегодня 07:34
В главном событии вечера бокса в Лондоне (Великобритания) местный боец Лиам Уильямс (23-2-1, 18 KO) защитил титул чемпиона Британии в среднем весе до 72,6 килограмма, деклассировав соотечественника Эндрю Робинсона (24-5-1, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился в первом, когда Уильямс зажал оппонента к канатам и заставил того капитулировать ударами по корпусу.
Отметим, Уильямс является обязательным претендентом на титул WBO, которым с октября 2018 года владеет американец Деметриус Андраде, проведший уже три успешные защиты. В последнем бою, 30 января, он нокаутировал ирландца Люка Келлера (17-3-1, 5 КО).

Отметим, что в весе Андраде выступают еще два чемпиона мира: казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO, и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО), у которого есть пояса WBA (Super) и WBC (Franchise).
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Андраде Деметриус WBO Великобритания
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Сегодня 07:34
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